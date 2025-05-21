Товарооборот Японии и РФ вырос на 2,48% в апреле

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Товарооборот Японии и России в апреле этого года вырос на 2,48% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 607,6 миллиона долларов. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные японского Минфина.

Основными категориями в товарообороте являются российские энергоносители и японские автомобили – 35,97 и 20,15% товарооборота соответственно.

В апреле Япония увеличила объемы импорта сжиженного природного газа (СПГ) из РФ на 22,2%, а также закупки угля на 10,5%. Тем не менее за этот месяц Япония вновь не закупала российскую нефть.

Одновременно с этим японская сторона снизила поставки в Россию легковых автомобилей на 19,4%, запчастей – на 4,1%, мотоциклов – на 71,5%.

Ранее МИД РФ выразил решительный протест послу Японии в Москве Акире Муто из-за желания Токио использовать доходы от незаконно замороженных российских активов для предоставления кредитов Украине в рамках пакета поддержки "Группы семи" (G7).

Россия будет рассматривать участие Токио в незаконных экспериментах с суверенными активами РФ как соучастие в воровстве, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она добавила, что это негативно повлияет на российско-японские отношения.