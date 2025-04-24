МИД РФ назвал участие Японии в экспериментах с активами России соучастием в воровстве

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Россия будет рассматривать участие Токио в незаконных экспериментах с суверенными активами РФ как соучастие в воровстве. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы в течение долгого времени предупреждали японскую сторону, что участие в нелегитимных экспериментах с суверенными активами <...> даже в роли посредника, который выполняет сугубо как бы техническую функцию, будет рассматриваться нами как соучастие в воровстве", – приводит слова дипломата РИА Новости.

Представитель МИД РФ добавила, что это негативно повлияет на российско-японские отношения. По ее словам, подобные действия являются "крайне враждебными" и недопустимы "ни по юридическим, ни по общечеловеческим понятиям".

Ранее МИД РФ выразил решительный протест послу Японии в Москве Акире Муто из-за желания Токио использовать доходы от незаконно замороженных российских активов для предоставления кредитов Украине в рамках пакета поддержки "Группы семи" (G7).

Российская сторона подчеркнула, что желание Японии можно расценить как соучастие в преступлениях киевского режима. Данный поступок приведет к жестким ответным мерам, в том числе асимметричным, которые затронут наиболее чувствительные для Японии сферы.