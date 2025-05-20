МАГАТЭ и эксперты из 11 стран проконтролируют сброс воды с "Фукусимы-1" в Японии

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Представители Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), а также группа независимых экспертов из 11 стран посетят Японию для контроля сброса в океан воды с аварийной АЭС "Фукусима-1". Об этом пишет ТАСС со ссылкой на японский МИД.

"С 26 по 30 мая группа <...> посетит Японию для проверки сброса очищенной по технологии ALPS воды", – говорится в сообщении.

Кроме того, уточняется, что проверка будет сосредоточена на мониторинге процесса очистки воды и его результатах. В спецгруппу входят эксперты из ряда стран, в том числе России, Китая, Южной Кореи и США.

В последний раз эксперты посещали Японию в декабре 2024 года.

Энергетические и охлаждающие установки на АЭС "Фукусима-1" были выведены из строя в результате удара цунами в 2011 году. Это привело к расплавлению ядерного топлива в трех реакторах и выбросу большого количества радиоактивных веществ.

В августе 2023 года Токио решил начать сброс очищенной воды с "Фукусимы". Этот процесс должен занять около 30 лет. По данным МАГАТЭ, сбрасываемая вода соответствует всем международным стандартам безопасности.

В августе 2024-го в здании второго энергоблока аварийной АЭС произошла утечка около 25 тонн воды с радиоактивными веществами. Вытекшая из резервуара вода ушла через дренажные отверстия в подвал здания, но наружу утечки не произошло.