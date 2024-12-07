07 декабря, 12:24В мире
В Японии перезапустили реактор АЭС "Симанэ" спустя 13 лет после остановки
Фото: ТАСС/AP/Juntaro Yokoyama
Энергетическая компания Chugoku Electric Power Co перезапустила реактор второго энергоблока АЭС "Симанэ", который был остановлен почти 13 лет назад. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.
Уточняется, что работа энергоблока продолжится, если проверки пройдут по плану. Тогда в январе возобновление коммерческой работы реактора.
АЭС "Симанэ" является старейшей в стране атомной электростанцией и единственной АЭС в регионе Тюгоку. Во втором энергоблоке установлен такой же кипящий водо-водяной реактор, как и на АЭС "Фукусима-1", где произошла авария в 2011 году после мощного землетрясения и цунами. Второй реактор остановили в январе 2012 года.
Ранее сообщалось, что высоковольтная линия энергоснабжения 750 киловольт "Днепровская" отключилась на Запорожской АЭС действием автоматики. Собственные нужды станции были вынужденно запитаны от другой линии.