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07 декабря, 12:24

В мире

В Японии перезапустили реактор АЭС "Симанэ" спустя 13 лет после остановки

Фото: ТАСС/AP/Juntaro Yokoyama

Энергетическая компания Chugoku Electric Power Co перезапустила реактор второго энергоблока АЭС "Симанэ", который был остановлен почти 13 лет назад. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.

Уточняется, что работа энергоблока продолжится, если проверки пройдут по плану. Тогда в январе возобновление коммерческой работы реактора.

АЭС "Симанэ" является старейшей в стране атомной электростанцией и единственной АЭС в регионе Тюгоку. Во втором энергоблоке установлен такой же кипящий водо-водяной реактор, как и на АЭС "Фукусима-1", где произошла авария в 2011 году после мощного землетрясения и цунами. Второй реактор остановили в январе 2012 года.

Ранее сообщалось, что высоковольтная линия энергоснабжения 750 киловольт "Днепровская" отключилась на Запорожской АЭС действием автоматики. Собственные нужды станции были вынужденно запитаны от другой линии.

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