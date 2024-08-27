Ученые выявили превышение трития в воде в Приморье после сбросов с "Фукусимы-1"

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Приморские ученые выявили повышенное содержание трития в пробах морской воды, которые отобрали в дальневосточных морях во время экспедиции по мониторингу радиологической безопасности после сбросов воды с японской АЭС "Фукусима-1". Об этом сообщается на сайте Тихоокеанского океанологического института ДВО РАН.

Всего специалисты взяли пробы свыше 100 тонн воды, а также образцы планктона и биоты в Охотском и Японском морях.

Анализы первых проб воды показали повышенное содержание трития в основной ветви течения Куросио и в районе Южных Курильских островов.

В августе прошлого года Токио решил начать сброс очищенной воды с "Фукусимы". Процесс сброса должен занять около 30 лет. По данным МАГАТЭ, сбрасываемая вода соответствует всем международным стандартам безопасности.

14 августа этого года в здании второго энергоблока аварийной АЭС "Фукусима-1" произошла утечка около 25 тонн воды с радиоактивными веществами. Вытекшая из резервуара вода ушла через дренажные отверстия в подвал здания, но наружу утечки не произошло.