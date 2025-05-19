Главу Минсельхоза Японии отчитала жена за высказывания о рисе

Фото: ТАСС/АР/Shuji Kajiyama

Супруга министра сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства Японии Таку Это отчитала мужа за неуместные высказывания о рисе, которые тот себе позволил в условиях сохраняющихся высоких цен на этот продукт, передает ТАСС.

"Только что говорил по телефону с супругой, она очень сильно меня отчитала", – заявил министр, который в шутливой форме ранее сказал, что сам не покупает белый рис, так как его семье крупу дарят в таких количествах, "что в пору даже продавать".

Глава японского Минсельхоза признал, что неправильно высказался.

"Я хотел своими высказываниями призвать людей больше покупать коричневый рис, но выразился неверно. Испытываю крайнее сожаление, что мои неверно сформулированные высказывания подняли шумиху", – указал Это.

Однако политик подчеркнул, что брать свои слова назад не собирается и просто уточняет высказывания. Он также рассказал, что друзья периодически дарят ему рис, но его семья все равно покупает товар самостоятельно при необходимости.

Цена на рис в Японии росла весь 2024 год из-за плохого урожая. Его причиной стали стихийные бедствия и аномальная жара. В качестве еще одного фактора местные наблюдатели называют рост количества туристов, что также ведет к повышенному спросу.

Ранее глава Минсельхоза Якутии Артем Александров извинился перед ветеранами и их родственниками за неподобающие подарки, которые были вручены пожилым гражданам в честь юбилея Победы в Великой Отечественной войне. История получила огласку после того, как ветерану Таисии Хромовой подарили от ведомства на праздник прошлогодний суповой набор, творожок и ряженку.

Александров пообещал провести служебную проверку и преподнести ветеранам достойные подарки.