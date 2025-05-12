Глава Минсельхоза Якутии извинился перед ветеранами за неподобающие подарки

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Глава Минсельхоза Якутии Артем Александров попросил прощения у ветеранов и их родственников за неподобающие подарки, которые были вручены пожилым гражданам в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Резонанс эта история получила после того, как ветерану Таисии Хромовой, которая почти полвека работала в республиканском объединении "Сельхозтехника", от ведомства подарили на 80-летие Победы прошлогодний суповой набор, творожок и ряженку.

Александров пообещал в ближайшее время заменить набор и преподнести ветеранам достойные подарки. Он также заявил, что проведет служебную проверку и пересмотрит подходы к подобным мероприятиям для того, чтобы исключить повторения таких ситуаций в дальнейшем.

Первый заместитель министра сельского хозяйства Якутии Анна Стручкова навестила 10 мая Хромову и попросила у нее прощения от лица всего ведомства.

Ранее Сергей Собянин навестил 102-летнего ветерана ВОВ, Героя Советского Союза Бориса Кравцова. Он вручил ему нагрудный знак, грамоту и удостоверение почетного гражданина Москвы.

По словам мэра, Кравцов заслужил звание почетного гражданина Москвы "своей судьбой, участием в великих битвах под Сталинградом, в Донбассе и высокими государственными должностями, которые он занимал после войны". Собянин пожелал ветерану здоровья и благополучия.

