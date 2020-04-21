Цена нефти Brent опустилась ниже $18 за баррель впервые с 2001 года

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Цена июньского фьючерса марки Brent упала ниже 18 долларов за баррель впервые с декабря 2001 года, передает РИА Новости. Стоимость нефти марки WTI с поставкой в июне уменьшилась до 6,55 доллара за баррель.

К 20:57 мск она опустилась на 54,53% – до 9,29 доллара за баррель, однако впоследствии падала и ниже. Майские фьючерсы на нефть WTI на NYMEX выросли на 120,46% – до 7,7 доллара за баррель.

Цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 29,25% – до 18,09 доллара за баррель. Позднее она пошла вниз дальше – до отметки 17,52 доллара за баррель.

20 апреля стоимость WTI в первый раз опустилась до отрицательных значений, котировки на NYMEX достигали минус 40,32 доллара за баррель. Цена российской нефти марки Urals составила минус два доллара за баррель.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал падение цен на майские фьючерсы по нефти спекулятивным моментом. По его мнению, это не дает повода для драматизации ситуации.

Рынок нефти сейчас крайне волатильный из-за заполнения нефтехранилищ и неопределенности относительно восстановления экономики после пандемии коронавируса, объяснил министр энергетики РФ Александр Новак. Колебания нефтяных котировок продлятся до начала действия сделки ОПЕК+ по сокращению добычи, добавил он. По словам министра, страны – участницы ОПЕК+ обладают всеми возможностями для реагирования в случае низких цен на нефть.

В апреле участники ОПЕК+ договорились о новой сделке после неудачных переговоров в марте, которые повлекли за собой негативную динамику цен на нефть, обернувшуюся ослаблением рубля. Согласно условиям сделки, сокращение добычи в мае – июне этого года составит 9,7 миллиона баррелей в сутки. Далее объем снизят до 7,7 миллиона баррелей. Итоговое соглашение предполагает трехэтапное уменьшение получения черного золота до конца апреля 2022 года.