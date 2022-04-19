Консалтинговая компания McKinsey прекратила обслуживать клиентов в РФ

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Консалтинговая компания McKinsey прекратила работу со своими клиентами в России. Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Предоставление всех услуг клиентам в России прекращено с 15 апреля 2022 года", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в начале марта компания заявила, что приостановит деятельность после того, как будут завершены все ее обязательства в стране.

Ранее сообщалось, что польский ретейлер LPP Group, владеющий брендами Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay, закрыл магазины в России.

До этого приложение стримингового сервиса фильмов и сериалов Netflix стало недоступно россиянам в App Store и Google Play. Оно больше не отображается при поиске.

О приостановке своей деятельности в России заявила американская компания eBay, занимающаяся онлайн-продажами. Она приостановила доставку заказов в РФ и на Украину. В eBay подчеркнули, что это сделано для защиты покупателей и продавцов, пострадавших от перебоев в транспортировках.

Ситуация осложнилась после того, как 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

