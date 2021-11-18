В бундестаге допустили запуск "Северного потока – 2" весной

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Запуск "Северного потока – 2" в эксплуатацию возможен в апреле–мае 2022 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата бундестага ФРГ Штеффена Котре.

По его мнению, возможно, Еврокомиссия попытается затянуть процесс сертификации при поддержке природоохранных организаций.

"Не думаю, что проект можно сейчас остановить, что Федеральное сетевое агентство сможет остановить сертификацию "Северного потока – 2", однако Еврокомиссия, скорее всего, также попытается затянуть процесс со своей стороны", – произнес Котре.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что технологически все готово для запуска "Северного потока – 2", однако срок начала поставок газа по трубопроводу зависит от выполнения необходимых юридических процедур. Представитель Кремля отметил, что прогнозирование сроков запуска газопровода в текущих условиях представляет собой сложное и бессмысленное занятие.

В начале октября первую нитку газопровода "Северный поток – 2" начали заполнять газом. На второй нитке газопровода продолжались пусконаладочные работы. Все условия для ввода ее в эксплуатацию были выполнены.

8 ноября заместитель начальника департамента компании "Газпром" Алексей Фиников сообщил, что строительство "Северного потока – 2" полностью завершено. По его словам, газопровод готов к запуску.

Позднее СМИ сообщили, что ввод в эксплуатацию "Северного потока – 2" может быть перенесен на март следующего года из-за приостановки германским регулятором процедуры сертификации.

