Песков заявил о технологической готовности к запуску "Северного потока – 2"

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В настоящее время технологически все готово для запуска "Северного потока – 2", однако срок начала поставок газа по трубопроводу зависит от выполнения необходимых юридических процедур, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.
"Технологически все готово. Дальше все зависит от выполнения формальностей, связанных с сертификацией", – сказал Песков.
Представитель Кремля отметил, что прогнозирование сроков запуска "Северного потока – 2" в текущих условиях представляет собой сложное и бессмысленное занятие.
"Никто не может и не должен вмешиваться в работу регулятора. Компания выполняет все бюрократические формальности, юридические формальности, для того чтобы эта процедура сертификации состоялась, и дальше просто нужно ждать, когда это произойдет", – заключил Песков.
В начале октября первую нитку газопровода "Северный поток – 2" начали заполнять газом. На второй нитке газопровода продолжались пусконаладочные работы. Все условия для ввода ее в эксплуатацию были выполнены.
8 ноября заместитель начальника департамента компании "Газпром" Алексей Фиников сообщил, что строительство "Северного потока – 2" полностью завершено. По его словам, газопровод полностью готов к запуску.
Позднее СМИ сообщили, что ввод в эксплуатацию "Северного потока – 2" может быть перенесен на март следующего года из-за приостановки германским регулятором процедуры сертификации.
Первую нитку газопровода "Северный поток – 2" заполнили техническим газом
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