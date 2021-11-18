Песков прокомментировал статью британского издания о гибридных войнах

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал статью британского издания The Telegraph о ведущейся Россией гибридной войне. Об этом сообщает РИА Новости.
"В Великобритании в последнее время много истеричных публикаций, в целом, к сожалению, журналисты не столь, как обычно, привержены трезвости в освещении событий, в том числе в Центральной и Восточной Европе. Поэтому нужно так к ним и относиться", – сказал он.
Представитель Кремля подчеркнул, что Россия не ведет никаких гибридных войн и заинтересована в том, чтобы в Европе перестали считать ее виновницей всех событий.
Ранее в британской газете появился материал, в котором утверждалось, что Владимир Путин якобы постоянно использует так называемые гибридные войны для противостояния с западными странами.
Автор статьи обвинил РФ в том, что она причастна к миграционному кризису на польско-белорусской границе. При этом Москва неоднократно отвергала подобные заявления в свой адрес.
До этого британский премьер Борис Джонсон призвал помнить о победившей нацизм "русской крови". Он отметил, что власти Великобритании не ищут противостояния с Россией. При этом страна продолжит поддерживать Украину.
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