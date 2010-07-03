Госдума одобрила законопроект о ценах на бензин

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Госдума приняла в первом чтении законопроект о регулировании цен на бензин и дизельное топливо. Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.

Предусмотрено снижение условной средней оптовой цены бензина с 56 тысяч до 51 тысячи рублей за тонну (41 рубль за литр на АЗС). Цену дизельного топлива могут снизить с 50 тысяч до 46 тысяч рублей за тонну (41,75 рубля за литр на АЗС).

Также будет установлено ежегодное увеличение оптовых цен на топливо на пять процентов до 2024 года. При этом компенсационный коэффициент предлагается повысить с 0,6 до 0,75 в отношении автомобильного бензина.

В этом месяце заканчивается действие соглашения правительства с нефтяными компаниями о заморозке цен на бензин. При этом жители многих регионов ощутили подорожание бензина. С 4 по 10 июня цены увеличились на 0,3 процента. Средняя розничная цена топлива марки АИ-92 с 10 по 14 июня выросла на 11 копеек за литр (42,33 рубля), марки АИ-95 – на 10 копеек (45,5 рубля).

Ранее сообщалось, что ФАС предложила новый способ стабилизировать оптовые цены на бензин. В ведомстве считают, что нужно упорядочить торговлю на бирже со стороны независимых НПЗ. Сейчас их доля на рынке составляет 10-15 процентов.

Между тем Российский топливный союз предупредил о риске резкого повышения цен на бензин. Среди причин скачка названы сокращение объема производства в связи с весенним ремонтом на НПЗ, снижение поставок на внутренний рынок на фоне повышения спроса из-за вытеснения с рынка суррогатного и контрафактного топлива, увеличение поставок топлива за рубеж.

В начале апреля правительство РФ и нефтяные компании подписывали соглашение о стабилизации ситуации на топливном рынке. Нефтяники обязаны были сдерживать цены на АЗС и в мелкооптовой торговле, благодаря чему стоимость топлива на заправках с начала года выросла лишь на 0,4-1,1 процента.

