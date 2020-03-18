Курс евро на Мосбирже превысил 85 рублей

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс евро к рублю на Московской бирже добрался до отметки в 85,09 рубля, поднявшись на 2,64%. Курс доллара вырос на 2,5% – до 77,33 рубля.

Изначально доллар подорожал до более чем 79 рублей впервые с февраля 2016 года. Однако позже, по состоянию на 10:08 мск, он подешевел до 76,26 рубля.

16 марта цена нефти марки Brent обновила минимум за четыре года, опустившись на более чем 12 процентов – ниже 30 долларов за баррель. События связаны со срывом сделки стран ОПЕК+ по дальнейшему сокращению добычи нефти. С 1 апреля будут сняты все ограничения на добычу и экспорт черного золота.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что в России в 2020 году может вырасти уровень бедности. По его мнению, сейчас недостаточно структурных изменений государственных расходов. Необходимо больше вкладывать в человеческий капитал, добавил он.

Министр финансов России Антон Силуанов рассказал, что Россию в этом году ожидает сокращение нефтегазовых доходов на 2 триллиона рублей. В целом инфляция в 2020 году в РФ прогнозируется на уровне около 4%, уточнил он. В то же время Силуанов пояснил, что если стоимость нефти останется в пределах нынешних показателей, то дефицит бюджета составит от 0,9 до 1% от ВВП.