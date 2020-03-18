Курс евро на Мосбирже превысил 85 рублей

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Курс евро к рублю на Московской бирже добрался до отметки в 85,09 рубля, поднявшись на 2,64%. Курс доллара вырос на 2,5% – до 77,33 рубля.
Изначально доллар подорожал до более чем 79 рублей впервые с февраля 2016 года. Однако позже, по состоянию на 10:08 мск, он подешевел до 76,26 рубля.
16 марта цена нефти марки Brent обновила минимум за четыре года, опустившись на более чем 12 процентов – ниже 30 долларов за баррель. События связаны со срывом сделки стран ОПЕК+ по дальнейшему сокращению добычи нефти. С 1 апреля будут сняты все ограничения на добычу и экспорт черного золота.
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что в России в 2020 году может вырасти уровень бедности. По его мнению, сейчас недостаточно структурных изменений государственных расходов. Необходимо больше вкладывать в человеческий капитал, добавил он.
Министр финансов России Антон Силуанов рассказал, что Россию в этом году ожидает сокращение нефтегазовых доходов на 2 триллиона рублей. В целом инфляция в 2020 году в РФ прогнозируется на уровне около 4%, уточнил он. В то же время Силуанов пояснил, что если стоимость нефти останется в пределах нынешних показателей, то дефицит бюджета составит от 0,9 до 1% от ВВП.
Работа Московской биржи на фоне кризиса в экономике
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: