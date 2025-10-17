Новак: цены на бензин в среднем растут на уровень инфляции

Фото: depositphotos/blinow61

Цены на топливо в России растут в среднем на уровне инфляции. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 1" на полях Российской энергетической недели (РЭН).

"Цены не могут быть стабильны. Иначе они не будут учитывать уровень инфляции. Цены так же растут, как и все другие товары, и продовольственные, и непродовольственные товары, и услуги в среднем на уровне инфляции", – сказал он в телеинтервью.

Вице-премьер также заявил, что внутренний рынок РФ обеспечен необходимым количеством нефтепродуктов и правительство следит за этим, принимая необходимые меры для сохранения баланса на топливном рынке.

По словам Новака, кабмин вместе с нефтяными компаниями в штатном режиме обеспечивают дополнительное производство нефтепродуктов.

"Сегодня спрос снижается, но и при этом баланс спроса и предложения есть", – сказал вице-премьер.

В октябре текущего года правительство решило обнулить импортные пошлины на нефтепродукты до середины 2026-го. Комментируя эту меру, Новак отметил, что необходимости в поставке зарубежного топлива в РФ пока нет, назвал данное решение превентивным.

Ранее АЗС в некоторых регионах РФ ограничили объемы отпуска бензина. Информация о нехватке или проблемах с поставками топлива начала появляться в августе. Сетям пришлось частично ограничить его продажу. Для устранения дефицита топлива правительство продлило полный запрет экспорта бензина до конца года.