Китай восстанавливает доставку посылок в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

"AliExpress Россия" переходит на обычный режим работы. Около 95% поставщиков уже восстановили штатное расписание доставок посылок в Россию, а задержанные ранее товары направят в течение 10 дней. Об этом сообщает ИА "НСН" со ссылкой на пресс-службу компании.

Как ранее рассказал эпидемиолог, старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Олег Юрин, посылки из Китая не представляют опасность заразиться коронавирусом.

Руководитель Центра профилактики и лечения инфекционных заболеваний областного Детского клинического многопрофильного центра Елена Мескина отмечала, что нельзя исключить риск заражения через вещи, однако к посылкам это, по ее мнению, не имеет отношения.

Специалисты "AliExpress Россия" выступали с заявлением, что нет доказательств возможных рисков заболеть коронавирусом через посылки.

Ранее в Москве ввели новые ограничения в связи с новыми случаями заражения коронавирусной инфекцией. В частности, запрещается проведение любых досуговых мероприятий с числом участников более 50 человек единовременно.

До особого распоряжения приостанавливается работа кружков и секций "Московского долголетия". Также это касается других мероприятий, которые проводятся на базе городских центров социального обслуживания. С 21 марта общеобразовательные и спортивные школы, а также учреждения дополнительного образования будут закрыты.

Временно закрываются Московский зоопарк, Большой Московский цирк и парк "Остров мечты". До 10 апреля не будут работать кинотеатры "Москино".

Столица находится в режиме повышенной готовности в соответствии с указом Сергея Собянина. Всех, кто вернулся из стран со сложной эпидемиологической обстановкой, отправляют на двухнедельный карантин.

По последним данным, число случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 80,8 тысячи, из них 3 226 пациентов скончались, свыше 68,8 тысячи излечилось. Общее число инфицированных во всем мире достигло более 167,5 тысячи человек.