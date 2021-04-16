Центробанк отозвал лицензию у Интерпромбанка

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С 16 апреля Центральный банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО КБ Интерпромбанк. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Уточняется, что, по данным на 1 апреля, Интерпромбанк находился на 151-й строчке в банковской системе РФ по величине активов.

Ранее ЦБ отозвал лицензию у столичного "Нефтепромбанка". Сообщалось, что организация занимала 201-е место в банковской системе РФ.

До этого Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у столичного коммерческого банка "Геобанк". Организация являлась участником системы страхования вкладов.