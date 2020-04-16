Москва выделит 20–30 млрд на субсидирование ставок для малого бизнеса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Москва дополнительно выделит 20–30 миллиардов рублей на субсидирование процентных ставок для субъектов малого предпринимательства, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Мы понимаем, что этот сектор нашей экономики больше всех пострадает от складывающейся ситуации, и на эту меру поддержки дополнительно будет выделено от 20 до 30 миллиардов рублей", – цитирует заммэра РИА Новости.

Он напомнил, что столица приняла третий пакет антикризисных мер для бизнеса. По словам Ефимова, меры поддержки бизнеса, принятые в рамках трех пакетов, составляют порядка 45 миллиардов рублей.

Ефимов подчеркнул, что в третий пакет вошли налоговые отсрочки и компенсации предприятиям, а также продуман целый комплекс поддержки для строительных компаний. Он пояснил, что в первую очередь принимаются меры поддержки, направленные на минимизирование убытков в компаниях.

Накануне Сергей Собянин утвердил третий пакет мер по поддержке столичного малого и среднего бизнеса. Московские предприятия смогут получить помощь в рамках программы кредитной поддержки.

15 апреля Владимир Путин предложил предоставить малым и средним предприятиям прямую безвозмездную помощь от государства в период пандемии коронавируса. Он отметил, что выделенные средства будут направлены на выплату зарплат сотрудникам компаний. Предприятия смогут направить заявку на получение помощи с 1 мая.

