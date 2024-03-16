Аналитик спрогнозировал динамику рубля на следующей неделе

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Динамику рубля определят выборы президента РФ и заседание Центробанка на следующей неделе. Об этом сообщает агентство "Прайм" со ссылкой на финансового аналитика Владислава Антонова.

По его словам, первый вариант рынок уже учел, поскольку политическая стабильность оказывает допподдержку национальной валюте. Центробанк РФ, скорее всего, может оставить ставку на прежнем уровне, однако во время следующего выступления глава регулятора Эльвира Набиуллина сделает важные заявления, считает эксперт.

По словам аналитика, если цены на нефть достигнут 87,5 доллара за баррель, то рост стоимости может продолжиться, что окажет поддержку рублю. Американская валюта на будущей неделе сохранится на уровне 90–93,30 рубля, евро – 99,1–101,8 рубля, а юань – 12,5–12,9 рубля, добавил Антонов.

Накануне курс евро поднялся выше 101 рубля впервые с 28 декабря прошлого года. По данным на 17:20 по московскому времени, евро вырос на 1,23 рубля, до 101,03 рубля, доллар подорожал на 91 копейку, до 92,63 рубля. Между тем юань вырос на 13 копеек, он торговался примерно по 12,83 рубля.

До этого экономист Денис Перепелица спрогнозировал сильные колебания курса рубля в марте. По его словам, доллар будет торговаться от 85 до 92 рублей.