Курс евро превысил 100 рублей впервые с 28 февраля

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Европейская валюта стала торговаться выше 100 рублей впервые с 28 февраля. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи.

К 16:29 по московскому времени евро достиг 100,02 рубля, прибавив 0,98%. Уже на 16:39 валюта остановилась на уровне 99,94 рубля.

Параллельно доллар увеличился на 1,04%, достигнув 91,56 рубля. Китайский юань находился на отметке в 12,736 рубля.

Между тем стало известно, что курс национальной валюты на торгах 12 марта обновил недельный минимум. В итоге рубль потерял 0,6% к большинству ключевых валют из-за сокращения российского экспорта.

Как уточнил эксперт по фондовому рынку Дмитрий Бабин, давление на российскую валюту может поэтапно увеличиваться на фоне сокращения экспорта в количественном выражении, что вызвано геополитикой и санкциями.

12 марта курс доллара достиг 91,1 рубля, прибавив 50 копеек к уровню закрытия торгов 11 марта. В свою очередь, евро вырос до 99,8 рубля (плюс 40 копеек).

До этого экономист Денис Перепелица заявил, что в марте ожидаются сильные колебания курса российской валюты. Доллар будет торговаться от 85 до 92 рублей, уточнил он.

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