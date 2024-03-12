Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 марта, 16:37

Экономика

Курс евро превысил 100 рублей впервые с 28 февраля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Европейская валюта стала торговаться выше 100 рублей впервые с 28 февраля. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи.

К 16:29 по московскому времени евро достиг 100,02 рубля, прибавив 0,98%. Уже на 16:39 валюта остановилась на уровне 99,94 рубля.

Параллельно доллар увеличился на 1,04%, достигнув 91,56 рубля. Китайский юань находился на отметке в 12,736 рубля.

Между тем стало известно, что курс национальной валюты на торгах 12 марта обновил недельный минимум. В итоге рубль потерял 0,6% к большинству ключевых валют из-за сокращения российского экспорта.

Как уточнил эксперт по фондовому рынку Дмитрий Бабин, давление на российскую валюту может поэтапно увеличиваться на фоне сокращения экспорта в количественном выражении, что вызвано геополитикой и санкциями.

12 марта курс доллара достиг 91,1 рубля, прибавив 50 копеек к уровню закрытия торгов 11 марта. В свою очередь, евро вырос до 99,8 рубля (плюс 40 копеек).

До этого экономист Денис Перепелица заявил, что в марте ожидаются сильные колебания курса российской валюты. Доллар будет торговаться от 85 до 92 рублей, уточнил он.

Экономист оценил последствия запрета на экспорт бензина из России

Читайте также


экономика
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика