Курс евро поднялся выше 101 рубля впервые с 28 декабря 2023 года

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс евро поднялся выше 101 рубля впервые с 28 декабря прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

По данным на 17:20 по московскому времени, евро вырос на 1,23 рубля, до 101,03 рубля, доллар подорожал на 91 копейку, до 92,63 рубля. Между тем юань вырос на 13 копеек, он торговался примерно по 12,83 рубля.

Ранее днем курс американской валюты поднялся выше 92 рублей впервые с 28 февраля. К 14:43 доллар увеличился на 0,33%, достигнув показателя в 92,02 рубля. Уже к 14:46 курс ускорил рост до 92,07 рубля.

До этого экономист Денис Перепелица спрогнозировал сильные колебания курса рубля в марте. По его словам, доллар будет торговаться от 85 до 92 рублей.



Курс евро поднялся выше 100 рублей