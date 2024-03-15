Курс доллара поднялся выше 92 рублей впервые с 28 февраля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Курс американской валюты поднялся выше 92 рублей впервые с 28 февраля. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи.

На 14:43 по московскому времени доллар увеличился на 0,33%, достигнув показателя в 92,02 рубля. Уже к 14:46 курс ускорил рост до 92,07 рубля.

12 марта европейская валюта поднялась выше 100 рублей, последний раз такое фиксировали 28 февраля. В этот же момент евро остановился на уровне 99,94 рубля.

Доллар, в свою очередь, вырос на 1,04% и достиг 91,56 рубля. Китайский юань находился на отметке в 12,736 рубля. В этот день курс рубля на торгах обновил недельный минимум и потерял 0,6% к большинству ключевых валют.

Как уточнил эксперт по фондовому рынку Дмитрий Бабин, это произошло из-за сокращения российского экспорта. С его слов, дисбаланс может сохраняться, в том числе под воздействием увеличившихся бюджетных расходов Москвы.

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