Рубль перешел к росту в ходе торгов на Мосбирже

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Рубль во время торгов на Московской бирже перешел к росту, доллар опустился ниже 97 рублей, а европейская валюта оказалась ниже 106 рублей. Это следует из данных торгов.

По информации на 18:38 по московскому времени, курс американской валюты снизился на 0,95% и составил 96,74 рубля. Евро опустился на 1,21% до 105,76 рубля, а юань отмечается на 13,209 рубля.

К 19:00 курс доллара поднялся до 97,09 рубля, евро – до 106,02 рубля.

Во вторник, 15 августа, на фоне продолжающегося ослабления российской валюты – накануне курс доллара превышал 101 рубль – Центробанк РФ принял решение о повышении ключевой ставки с 8,5 до 12% годовых. При этом регулятор не исключил дальнейшего повышения показателя в случае появления рисков отклонения инфляции от целевых 4% в 2024 году.

В свою очередь, экономист Алексей Зубец рассказал, что устанавливаемая Центробанком ключевая ставка влияет на стоимость потребительских кредитов и депозитов, от которых зависит количество свободных денег на рынке и, соответственно, уровень инфляции.

По его мнению, корректировать курс рубля нужно не с помощью ключевой ставки, а за счет введения обязательной продажи валютной выручки компаниями – экспортерами.

Центробанк РФ повысил ключевую ставку с 8,5 до 12%