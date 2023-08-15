Экономист объяснил, на что повлияет повышение ключевой ставки

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Устанавливаемая Центробанком ключевая ставка влияет на стоимость потребительских кредитов и депозитов, от которых зависит количество свободных денег на рынке и, соответственно, уровень инфляции. Об этом в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда" рассказал экономист Алексей Зубец.

"При повышении ставки кредиты становятся более дорогими и люди меньше их берут, а депозиты должны стать более выгодными, чтобы люди несли наличные в банки. Соответственно, меньше денег попадает на рынок и инфляция снижается", – объяснил эксперт.

Сам же Зубец считает, что корректировать курс рубля нужно не с помощью ключевой ставки, а за счет введения обязательной продажи валютной выручки компаниями – экспортерами.

Между тем ведущий аналитик Наталья Мильчакова в беседе с RT пояснила, что повышение ключевой ставки до 12% годовых необходимо, поскольку инфляцию в РФ пора сдерживать "жесткими методами". В то же время она считает такую корректировку недостаточной.

"Ключевая ставка в 12% может быть недостаточной, чтобы вернуть инфляцию в прогнозируемый коридор в 5–7% к концу 2023 года. Мы полагаем, <...> до конца 2023 года будет возможно еще одно или два повышения, и 2023 год Россия может завершить с ключевой ставкой на уровне 13–15% годовых", – отметила специалист.

Мильчакова также рассказала, что оптимальной раньше считалась ключевая ставка в 5,5–6% годовых – она позволяла удерживать инфляцию на уровне 4%. В прошлом году рост цен достигал двухзначных значений, однако с той осени Центробанку удавалось сдерживать ситуацию, сохраняя ставку на уровне 7,5%. Такой показатель был приемлемым и для банков, и для клиентов.

Во вторник, 15 августа, на фоне продолжающегося ослабления российской валюты – накануне курс доллара превышал 101 рубль – Центробанк РФ принял решение о повышении ключевой ставки с 8,5 до 12% годовых. При этом регулятор не исключил дальнейшего повышения показателя в случае появления рисков отклонения инфляции от целевых 4% в 2024 году.



Центробанк РФ повысил ключевую ставку с 8,5 до 12%