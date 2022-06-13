Германия готова выделить деньги для спасения бывшего подразделения "Газпрома" – СМИ

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Кабмин ФРГ собирается выделить средства для спасения бывшего подразделения "Газпрома", которое теперь контролируется регулятором, сообщает агентство Bloomberg.

По информации источника, помощь компании могут оказать уже на этой неделе. При этом государственная банковская группа Германии KfW собирается выдать кредит на эти цели в размере от 5 до 10 миллиардов евро.

Однако, как отмечают источники, переговоры еще идут, кроме того, планы по оказанию помощи компании еще могут измениться.

Ранее Россия ввела ограничения в отношении всей группы Gazprom Germania, которая перешла под временное управление немецкого регулятора. В свою очередь, министр экономики Роберт Хабек подтвердил, что в ФРГ несколько дочерних компании "Газпрома" перестали получать российский газ.

В начале апреля "Газпром" отозвал своих представителей из органов управления Gazprom Germania GmbH и подконтрольных ей предприятий. Данное решение было принято в связи выходом холдинга из участия в немецкой компании.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.