"Нафтогаз" объяснил отсутствие прямых поставок российского газа на Украину

Фото: ТАСС/Игорь Яшкин
Украина в ближайшем будущем планирует покупать газ только через европейских посредников. Об этом заявил исполнительный директор компании "Нафтогаз" Юрий Витренко в интервью "Радио Свободе".
Он пояснил, что прямые поставки российского газа на Украину невозможны из-за того, что Москва в свое время прекратила их и Киеву было необходимо искать альтернативные маршруты.
"Мы не покупаем газ напрямую у "Газпрома" не потому, что украинские политики приняли такое героическое решение – не покупать газ в России, а потому, что Россия прекратила поставки газа", – заявил он.
Москва и Киев подписали соглашения по продолжению транзита газа через украинскую территорию в конце ушедшего года. Срок нового договора составляет 5 лет. 1 января Украина начала транзит газа в Европу по новому соглашению с РФ.
Контракт предусматривает прокачку 65 миллиардов кубометров топлива в первый год. Глава "Газпрома" Алексей Миллер сказал, что сделка "восстановила баланс интересов сторон".
Стороны подписали протокол по газовому сотрудничеству 20 декабря. По соглашению "Газпром" выплатил "Нафтогазу" 2,9 миллиарда долларов в соответствии с судебным решением.
Как отметил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с ИА "НСН", подобные нападки со стороны Украины стали уже традиционными и касаются не только газового вопроса. Вместе с тем Юшков добавил, что выгодность поставок топлива из России осознают даже обычные украинцы.
"И простым потребителям украинским, конечно, хочется, чтобы газ был дешевле. Потому что если газ дешевле, то, соответственно, и электроэнергия дешевле, и горячая вода, и отопление. Вся нагрузка на обычных потребителей снизится. В этом плане “Нафтогазу”, конечно, приходится отвечать, почему они не берут газ у наиболее выгодного поставщика. Они начинают придумывать всякие истории, например, что это “Газпром” не поставляет. Да, конечно, он не поставляет! Вы же договор с ним не заключили", – сказал он.
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