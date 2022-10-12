В "Газпроме" заявили, что на второй нитке "Северного потока – 2" утечек нет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Вторая нитка "Северного потока – 2" может быть повреждена, но на ней точно нет утечек газа. Об этом заявил председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер на форуме "Российская энергетическая неделя".

По его словам, Россию до сих пор не допустили к месту аварии. Эти действия он назвал "штрихами к портрету".



Миллер добавил, что поставки газа по "Северному потоку – 2" можно начать сразу, если он будет сертифицирован.

Вместе с тем он отметил, что сейчас нет ответа на вопрос, как и зачем восстанавливать ветки "Северного потока", если турбины Siemens, необходимые для эксплуатации, не работают.

Ранее Владимир Путин заявил, что Москва готова начать поставки газа в Европу по уцелевшей ветке газопровода "Северный поток – 2". Он также выразил готовность поставлять дополнительные объемы газа в осенне-зимний период. Президент пояснил, что мощность уцелевшей нитки трубопровода равна 27,5 миллиарда кубометров в год, что составляет около 8% всего импорта в Европу.

26 сентября на "Северных потоках" зафиксировали три утечки. Первую выявили на "Северном потоке – 2" в датской исключительной экономической зоне недалеко от Борнхольма. Еще две зафиксировали на обеих нитках "Северного потока – 1". Четвертая утечка произошла в шведской экономической зоне 29 сентября.

Генпрокуратура Германии уже начала расследование по факту взрывов на трех нитках газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2". Позднее стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин обращался к шведской коллеге Магдалене Андрессон с просьбой включить Россию в расследование по факту взрывов на газопроводах.



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