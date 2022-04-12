Россиян предупредили о подорожании сантехники на 25%

Керамическая плитка и сантехника в ближайшие три месяца могут подорожать на 25–30%, сообщил генеральный директор компании Cersanit в России Юрий Ковтун РИА Новости.

По его словам, рост цен могут вызвать нарушения поставок сырья и ожидаемое сокращение производства продукции. Ковтун подчеркнул, что сейчас наблюдаются сложности с поставками ряда материалов, необходимых для изготовления керамики и сантехники.



Гендиректор компании считает, что российские производители будут вынуждены закупать товары в Азии, что будет намного дороже. Эксперт отметил, что поставки белой глины из Китая обойдутся предприятиям в 10 раз дороже.

Ранее швейцарский производитель сантехники Geberit принял решение о прекращении коммерческой деятельности в России. При этом компания продолжит выплачивать зарплату 70 сотрудникам, занимающимся реализацией продукции.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

