Минпромторг предложил установить 20% долю российского вина в ресторанах

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Минпромторг РФ предложил установить обязательную долю российского вина в меню ресторанов с 1 марта следующего года. Соответствующий законопроект был размещен на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

"Законопроектом предлагается введение требования для хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговлю вином при оказании услуг общественного питания, указывать в меню и (или) винной карте минимальную долю вина, игристого вина, крепленого вина (ликерного), российского происхождения в соотношении, составляющем 20%", – отмечается в документе.

Также ведомство предложило установить обязательную долю вин, сделанных в России, в размере 20% в магазинах, осуществляющих розничную продажу.

Ранее российский Минфин высказался в поддержку онлайн-продажи алкоголя, объяснив это тем, что интернет-торговля является сложившимся каналом дистрибуции, который нельзя игнорировать. Соответствующую идею поддержало министерство сельского хозяйства РФ.

Однако Минздрав РФ выступил против продажи спиртного через интернет. В ведомстве считают, что это может повлечь за собой увеличение объемов потребления алкоголя среди россиян.

Аналогичного мнения придерживаются и в Роспотребнадзоре. Начальник управления федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей ведомства Олег Прусаков уточнял, что соответствующие инициативы с их стороны одобрены не будут.

При этом врач-диетолог Елена Соломатина предупреждала, что употребление алкоголя нарушает работу всего организма. От спиртного страдает кожа, на лице может образоваться сосудистая сетка. Также у тех, кто пьет алкоголь, часто бывает ожирение печени, отметила врач. Кроме того, употребление спиртосодержащих напитков также может привести к образованию тромбов и инсульту.

