Bloomberg узнал о плане правительства РФ по поддержке экономики

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Российские власти готовят новый пакет мер по поддержке экономики на фоне распространения коронавируса.

Как пишет Bloomberg, правительство РФ планирует выделить порядка триллиона рублей. Отмечается, что окончательное решение еще не приняли, продолжается обсуждение деталей.

Предположительно, часть средств пойдет на субсидирование зарплаты работникам, которые находятся на длительных выходных в связи с самоизоляцией.

На реализацию плана планируется взять средства не из Фонда национального благосостояния, а с помощью займа, который расценивается наиболее рациональным с учетом цен на нефть.

В РФ повысили размер кредитов для предоставления "каникул"

Премьер-министр Михаил Мишустин ранее заявил, что правительство до конца недели подготовит решения для исполнения поручений президента в сфере борьбы с коронавирусом.

8 апреля Владимир Путин призвал установить на три месяца дополнительные выплаты для медиков, работающих с зараженными, а также пособие по безработице в размере МРОТ.

Пострадавшим предприятиям малого и среднего бизнеса должны дать отсрочку по уплате страховых взносов в социальные фонды и по всем налогам (кроме НДС).

В России за последние сутки зафиксировано 1 786 новых случаев коронавируса. Всего в стране заразилось новым вирусом свыше 11,9 тысячи человек. За весь период зафиксировано 94 летальных исхода, выздоровели 795 человек.

Под наблюдением медиков с подозрением на COVID-19 находятся 162 тысячи человек. В Роспотребнадзоре рассказали, что в России провели уже более 1,09 миллиона тестов на обнаружение вируса.