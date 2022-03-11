Банк России составил памятку о карте "Мир" за рубежом

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Банк России рассказал, в каких странах можно воспользоваться картой "Мир", сообщается в телеграм-канале регулятора.

В частности, снять наличные и оплатить покупки можно в Турции в устройствах банков Turkiye Is Bankasi, Ziraat Bankasi, VakifBank; во Вьетнаме – в инфраструктуре платежной системы NAPAS (банки BIDV, VRB); в Белоруссии в устройствах банков-участников платежной системы БЕЛКАРТ, а также ВТБ Беларусь;

в Казахстане в устройствах банков ВТБ, Сбербанка, Народного Банка Республики Казахстан (Халык Банк), Банка Центр-Кредит; в Киргизии в устройствах банков-участников платежной системы ЭЛКАРТ; в Узбекистане в устройствах банков-участников платежной системы UZCARD; в Абхазии в устройствах участников платежной системы АПРА.

Также в Армении в устройствах банков-участников платежной системы ArCa есть возможность можно снять деньги и совершить покупки, а в Таджикистане – в устройствах участников платежной системы Корти Милли и Express Pay (Душанбе Сити). В свою очередь, снять наличные можно в Южной Осетии в устройствах Национального банка Республики Южная Осетия.

Ранее Visa и Mastercard объявили о приостановке всех операций на территории России. Карты, выпущенные российскими банками, больше не будут поддерживаться американскими системами. Также в России не будут работать карты Mastercard и Visa, выпущенные за пределами страны.

В ЦБ заявили, что банковская система России стабильна и обладает достаточным запасом капитала и ликвидности, чтобы бесперебойно функционировать. Все средства клиентов на счетах сохранены и доступны в любой момент времени.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник. После этого против России начали вводить санкции, также стали закрываться некоторые магазины.