ЦБ назвал категорию просроченных документов, по которым можно продолжить обслуживание

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Центробанк РФ порекомендовал кредитным организациям по стране до 31 декабря продолжить обслуживание клиентов с паспортами, у которых истек срок действия. Об этом сообщает РИА Новости.

При этом критерии предоставления услуги подразумевают четкие временные рамки.

"Банк России рекомендует кредитным организациям и некредитным финансовым организациям до 31 декабря 2020 года продолжать обслуживание клиентов в случае, если срок действия документа, удостоверяющего личность физического лица, являющегося клиентом, представителем клиента, выгодоприобретателем, бенефициарным владельцем, истек в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года", – указано в сообщении регулятора.

Кроме того, ЦБ не рекомендует отказывать потенциальным клиентам в обслуживании только на основании просроченного паспорта. Речь идет только о тех удостоверениях личности, которые завершили свое действие в те же сроки.

Ранее сообщалось, что российские банки протестируют новый способ безналичных платежей. В результате деньги спишут напрямую с банковского счета клиента по запросу получателя средств. Применять технологию предлагается в сфере ЖКХ.

