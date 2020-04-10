Правительство завершило сделку по покупке акций Сбербанка

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Минфин России купил 50% акций Сбербанка у ЦБ из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Сумма сделки составила 2,139 триллиона рублей, передает RT.

Цена одной акции составила 189,44 рубля. Стоимость определена как средневзвешенная цена обыкновенных акций Сбербанка по итогам торгов на Мосбирже за период с 9 марта по 7 апреля.

В распоряжении ЦБ пока остается одна акция банка. Ее сохранением за регулятором объяснили необходимостью акционерного соглашения между правительством и банком. После подписания всех документов она будет передана кабмину, но не позднее 6 мая.

Предполагается, что документ снимет конфликт интересов: у ЦБ сейчас совмещаются роли акционера, регулятора и надзорного органа. Продажа акций публичного акционерного общества исключит подобные вопросы.

В феврале сообщалось, что правительство намерено выкупить у ЦБ пакет Сбербанка за 2,5 триллиона рублей. Министр финансов РФ Антон Силуанов отмечал, что законопроект о сделке по Сбербанку входит в пакет бюджетных поправок на 2020–2022 годы, подготовленные Минфином для реализации послания президента РФ.

