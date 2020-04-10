Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Экономика

15:20

Правительство завершило сделку по покупке акций Сбербанка

экономика

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Минфин России купил 50% акций Сбербанка у ЦБ из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Сумма сделки составила 2,139 триллиона рублей, передает RT.

Цена одной акции составила 189,44 рубля. Стоимость определена как средневзвешенная цена обыкновенных акций Сбербанка по итогам торгов на Мосбирже за период с 9 марта по 7 апреля.

В распоряжении ЦБ пока остается одна акция банка. Ее сохранением за регулятором объяснили необходимостью акционерного соглашения между правительством и банком. После подписания всех документов она будет передана кабмину, но не позднее 6 мая.

Предполагается, что документ снимет конфликт интересов: у ЦБ сейчас совмещаются роли акционера, регулятора и надзорного органа. Продажа акций публичного акционерного общества исключит подобные вопросы.

В феврале сообщалось, что правительство намерено выкупить у ЦБ пакет Сбербанка за 2,5 триллиона рублей. Министр финансов РФ Антон Силуанов отмечал, что законопроект о сделке по Сбербанку входит в пакет бюджетных поправок на 2020–2022 годы, подготовленные Минфином для реализации послания президента РФ.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать