Правительство РФ выкупит у ЦБ пакет Сбербанка за 2,5 трлн рублей

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Правительство РФ выкупит у ЦБ 50% + 1 акцию Сбербанка за 2,5 триллиона рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра финансов РФ Антона Силуанова.

Министр заявил, что законопроект о сделке по Сбербанку входит в пакет бюджетных поправок на 2020-2022 годы, подготовленные Минфином для реализации послания президента РФ.

Акции будут приобретать поэтапно за счет средств ФНБ по рыночной стоимости. Это будет средняя цена за 6 месяцев до даты первой сделки.

По этой же цене оферту миноритариям Сбербанка выставит ЦБ, причем уже на первом этапе продажи пакета.

Предполагается, что совмещение роли акционера, регулятора и надзорного органа может провоцировать конфликт интересов, а продажа акций снимет эту проблему.

Ранее сообщалось, что "Детский мир", "Магнит", Сбербанк, TCS Group и Магнитогорский металлургический комбинат войдут в число российских структур, которые могут выиграть от увеличения бюджетных расходов после смены правительства РФ.