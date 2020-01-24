Названы российские компании, которые могут выиграть от роста бюджетных расходов

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"Детский мир", "Магнит", Сбербанк, TCS Group и Магнитогорский металлургический комбинат войдут в число российских структур, которые могут выиграть от увеличения бюджетных расходов после смены правительства РФ, сообщает Bloomberg.
Агентство поясняет, что на реализацию поставленных властями задач выделят около 2,1 триллиона рублей. По словам опрошенных изданием экспертов, группа компаний "Детский мир", а также ретейлер "Магнит" получат значительную прибыль за счет принятия мер по поддержке семей с детьми, а также увеличения средней зарплаты.
Рост бюджетных расходов приведет к улучшению показателей погашения кредитов, а это в свою очередь окажет положительное влияние на Сбербанк и TCS Group, в структуру которой входит "Тинькофф Банк". Кроме того, от реализации проектов по развитию инфраструктуры выиграет Магнитогорский металлургический комбинат, входящий в число крупнейших в мире производителей стали.
Правительство России в полном составе подало в отставку 15 января. Новым премьер-министром России вместо Дмитрия Медведева стал Михаил Мишустин, ранее занимавший пост главы Федеральной налоговой службой.
21 января стал известен состав нового кабинета министров. Свои должности сохранили Сергей Лавров, Сергей Шойгу, Владимир Колокольцев, Антон Силуанов, Евгений Дитрих, Александр Новак, Денис Мантуров, Дмитрий Патрушев, Константин Чуйченко, Евгений Зиничев, Дмитрий Кобылкин, Александр Козлов и Владимир Якушев.
Серьезнее всего обновился социальный блок, в котором сменились все министры. Новым министром здравоохранения стал Михаил Мурашко, главой Минэкономразвития назначили Максима Решетникова. Должность министра культуры в обновленном правительстве заняла Ольга Любимова. Министерство труда и соцзащиты возглавил Антон Котяков, а министром просвещения стал Сергей Кравцов, при этом новым министром науки и высшего образования назначили Валерия Фалькова. Кроме того, сменился глава Минкомсвязи – им стал Максут Шадаев.
Что ожидают в Госдуме от нового правительства
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