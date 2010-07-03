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08:06

Потери от разрыва торговых связей с РФ оценили на Украине

экономика

08:06

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Фото: depositphotos/mariakarabella

Директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон заявил, что Киев из-за падения объемов торговли с Россией понес в 13 раз больше потерь, чем Москва.

Функционер сравнил 2018-й и 2013-й годы и пришел к выводу, что внешнеэкономическая торговля с Россией сократилась более чем в три раза.

При этом экспорт Украины упал больше чем в четыре раза, а импорт из России – чуть меньше чем в три раза, сказал Саливон.

При этом он подчеркнул, что данные расчеты не учитывают газ из России, закупаемый Украиной, в частности, в Словакии, сообщает сайт "Комсомольская правда".

Эксперт резюмировал, что экспорт в Россию и импорт из РФ упали примерно на 11,5 миллиарда долларов. Для Москвы это меньше 0,8 процента ВВП, тогда как для Киева – 10.

В 2015 году Украина приняла постановление об отмене зоны свободной торговли с РФ и вводе эмбарго на ряд товаров. В ответ Москва также ввела экономические ограничения.

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