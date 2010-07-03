Официальный курс евро вырос до 72,89 рубля

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

Официальный курс единой европейской валюты на выходные и понедельник вырос на 1,22 копейки до 72,8883 рубля. Доллар уменьшился на 5,47 копейки и составил 65,9981 рубля, свидетельствуют данные ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) составит 69,0987 рубля.

Ранее экономисты рассказали, что ждет рубль к концу года. По мнению эксперта Антона Шабанова, "не стоит забывать, что рынок ждет снижение ставок, в том числе у ФРС США", поэтому обе стороны будут находиться в равных условиях. Экономист отметил, что поддерживает прогноз большинства специалистов, согласно которому к концу года рубль будет стоить около 65 рублей за доллар.

