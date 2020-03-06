Президент АРБ критически прокомментировал прогноз о банковских дефолтах

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Публичные объявления о предстоящих банковских дефолтах без конкретики можно приравнять к нагнетанию массовой истерии. Об этом заявил президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян, как сообщает ИА "НСН".
"Мне кажется, что нагнетать истерию на рынке, чтобы у людей было напряжение, чтобы все пытались узнать, какие это банки, по каким критериям их оценили – это не очень правильная политика", – объяснил специалист.
Ранее рейтинговое агентство "Эксперт РА" заявило, что из четырех сотен российских банков почти каждый десятый может столкнуться с процессом дефолта. Сообщается, что преимущественно речь идет о небольших банках без определенной бизнес-модели.
По словам Тосуняна, опираться на представленный рейтинг неправильно. Он также отметил, что Центральный банк менее охотно будет аннулировать лицензии кредитных организаций, поскольку системе был нанесен значительный урон.
По информации ИА "НСН", аналитики "Эксперт РА" в 2019 году прогнозировали 46 дефолтов, однако на практике произошло только 28.
Ранее стало известно, что Банк России отменяет комиссии для банков за переводы между физлицами в Системе быстрых платежей. Обнуление будет действовать до 30 июня 2020 года. За счет этого сами банки смогут регулировать тарифные планы.
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