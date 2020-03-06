Эксперты отнесли 38 российских банков к группе риска

Фото: depositphotos/ilkaydede

38 российских банков могут столкнуться с дефолтом в течение следующих 12 месяцев. Такие данные приводит рейтинговое агентство "Эксперт РА", передает РИА Новости.

Сообщается, что выводы эксперты сделали после изучения индекса здоровья банковского сектора.

Так, в последнем квартале 2019 года индекс впервые с начала 2018 превысил 90 процентов. Показатель был обусловлен снижением случаев дефолта в финансовых организациях. В прошлом году лицензий лишились 28 банков, а в позапрошлом – 57.

На данный момент в зоне риска находятся 38 кредитных организаций. Эксперты отмечают, что улучшения рейтингов этих банков ждать не стоит.

Ранее СМИ сообщали, что сразу три сахарных завода в России оказались под угрозой закрытия. Ситуация была связана с переизбытком производства.

Позднее в Краснодарском крае опровергли слухи о закрытии сахарного завода. В ведомстве подчеркнули, что не получали заявок о приостановке работы.