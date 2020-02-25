В России закроются сразу три сахарных завода – СМИ

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Сразу три сахарных завода в России оказались под угрозой закрытия. Об этой пишет газета "Ведомости" со ссылкой на главу Союза сахаропроизводителей Андрея Бодина.

По мнению эксперта, в сельскохозяйственном сезоне 2020–2021 года прекратят работу предприятия по производству сахара, чьи суммарные мощности превышают 150 тысяч тонн. Ситуация связана с переизбытком производства. Таким образом, под угрозой закрытия оказались сахарные заводы Мелеузовский в Башкирии, Нурлатский в Татарстане и Товарковский в Тульской области.

Бодин подчеркнул, что нынешние среднегодовые цены на сахар не дают удерживать необходимый уровень рентабельности предприятий. Если в ближайшем будущем ситуация не поменяется, под угрозой закрытия окажутся и другие заводы.

Согласно информации Союзроссахара, объем производства свекловичного сахара в России превышает объем потребления с 2016 года. Такая ситуация привела к образованию товарных запасов.

По прогнозам специалистов, в нынешнем сезоне 2019–2020 года объем производства сахара превысит объем потребления почти на 1 миллион тонн.

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