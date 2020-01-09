Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Эксперты оценили потери экономики России от новогодних праздников. По их подсчетам, один день отдыха обходится российской экономике примерно в 120–150 миллиардов рублей. Об этом сообщает "Газета.ру".
Аналитики отметили, что в новогодние каникулы больше половины организаций закрыты, а производства с непрерывным циклом работают в ограниченном режиме. В результате производительность заводов, фабрик падает на 15–20%.
"Потери главным образом формируются в плоскости "простоя" обрабатывающих производств. Ежегодно Россия за время зимних новогодних гуляний теряет порядка 1,3 триллиона рублей", – отметил финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека.
Такого же мнения придерживается и руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. По его словам, в новогодние праздники российская экономика теряет около 1,2–1,4 триллиона рублей. Он выразил мнение, что наибольшие убытки в это время несут горно-добывающий сектор и предприятия тяжелой промышленности.
Начальник отдела инвестидей "БКС Брокер" Нарек Авакян пояснил, что формула простоя в новогодние праздники рассчитывается из ряда показателей, куда входит показатель ВВП. Он предположил, что исходя из всех факторов один день отдыха может стоить России до 300 миллиардов рублей.
По данным свежего исследования аудиторской компании Deloitte, в этом году новогодние траты россиян выросли на 14%. Отмечается, что жители страны в каникулы тратят на развлечения, подарки и продукты на новогодний стол более 19 тысяч рублей.
Тем не менее, согласно опросу сервиса "Работа.ру", все больше россиян предпочитают в праздники работать. В эти новогодние праздники выявили желание трудиться 58% горожан. 1 и 6 января изъявили желание работать 22% респондентов.
Ранее портал по поиску работы Superjob провел исследование, где узнал, сколько готовы потратить россияне на новогодние каникулы. Оказалось, что средний бюджет новогодних каникул за год вырос на 5%. Жители столицы в среднем отмечали, что на праздники готовы выделить 21 тысячу рублей.
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