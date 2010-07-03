В Кремле прокомментировали информацию о спаде в малом бизнесе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Данные министерства экономического развития о закрытии в 2019 году более 600 тысяч малых и средних предприятий противоречат информации других ведомств. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает "Интерфакс".

По словам Пескова, в Кремле располагают другими данными, которые в правительство предоставили Корпорация малого и среднего бизнеса и Федеральная налоговая служба. Песков подчеркнул, что ситуацию нельзя назвать плохой.

Кроме того, пресс-секретарь президента обратил внимание на особенности подсчета.

"Существует целый ряд налогоплательщиков, то есть юридических лиц, которые до этого платили налоги по упрощенке, но, перейдя потолок оборота, которые предусмотрен для упрощенки, перестают быть малым бизнесом и переходят, например, в категорию среднего", – объяснил Дмитрий Песков.

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