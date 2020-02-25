В Краснодарском крае опровергли слухи о закрытии сахарного завода

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В Министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края опровергли информацию об остановке работы сахарного завода, сообщает ТАСС.

Ранее Союзроссахар сообщил о закрытии четырех сахарных заводов. Среди них фигурировало предприятие в Краснодарском крае, название которого не уточнялось.

В ведомстве подчеркнули, что не получали заявок о приостановке работы от собственников сахарных заводов. Все 16 предприятий планируют продолжить работу в 2020 году.

Ранее Краснодарский край вошел в шестерку регионов России с самым высоким качеством жизни за 2019 год. Первые места в рейтинге заняли Москва, Петербург и Московская область.

5 февраля сообщалось, что в Краснодарском крае были затоплены дома и дороги. Это случилось вследствие разлива рек Черноморского побережья из-за продолжительных ливней.