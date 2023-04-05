Группа ВТБ ушла в рекордный убыток по итогам 2022 года

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

По итогам прошлого года убыток группы ВТБ составил 612,6 миллиарда рублей по международным стандартам финансовой отчетности. Об этом сообщает ТАСС.

"В 2022 году группа ВТБ столкнулась с беспрецедентными по масштабу сложностями и вызовами. <...> Мы стали первой мишенью для максимально возможных санкций, что привело к фиксации очень значительных убытков", – сказал зампредседателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

За год до этого группа имела прибыль по МСФО в размере 327,4 миллиарда рублей. Нынешний убыток в организации связывают с расходами по операциям с иностранной валютой и драгметаллами, выбытием дочерних и совместных предприятий, реализацией процентного риска и созданием значительных резервов на фоне санкций. Только на последнюю составляющую пришлось 344 миллиарда рублей убытков (до вычета налогов).

Как уточнил Пьянов, несмотря на жесткие ограничительные меры, в ВТБ смогли перестроить бизнес-процессы и сохранить клиентов. Кроме того, за счет приобретения "Открытия" группа смогла укрепить свои позиции на рынке.

Ранее Центробанк РФ отчитался о росте своего убытка в 27 раз по итогам прошлого года. Он составил 721 миллиард рублей против 26,3 миллиарда в 2021 году.



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