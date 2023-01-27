Российские банки в 2022 году преодолели убытки и вышли на прибыль – ЦБ

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

Российские банки по итогам прошлого года смогли преодолеть убытки и выйти на прибыль в размере 203 миллиарда рублей. Об этом сообщили в Центробанке РФ.

"По итогам 2022 года банковскому сектору удалось компенсировать полученный в первом полугодии убыток в 1,5 триллиона рублей и получить небольшую прибыль – 203 миллиарда рублей", – говорится в докладе регулятора.

Отмечается, что доходность итоговой прибыли на капитал составила 1,8%. Причем только в декабре прошлого года банки нарастили доходы до 342 миллиардов рублей, что втрое больше показателя 2021 года. В ЦБ связывают положительную динамику с валютной переоценкой от ослабления рубля.

Кроме того, на нормализацию ситуации, отмечает регулятор, оказало влияние снижение ставок и рост бизнеса во втором полугодии 2022 года.

При этом в ЦБ РФ подчеркнули, что доходы банков были распределены неравномерно. Прибыльными оказались 77% банков, остальные же завершили год с убытками.

Ранее Банк России объяснил, с чем связано ослабление рубля в конце 2022 года. Этому, как отмечал регулятор, поспособствовало в том числе снижение продажи валюты среди 29 крупнейших российских экспортеров, вызванное падением продаж в нефтегазовом секторе.



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