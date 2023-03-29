Убыток Банка России в 2022 году вырос в 27 раз

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов

Убыток ЦБ РФ в прошлом году увеличился более чем в 27 раз, составив 721 миллиард рублей против 26,3 годом ранее, следует из годового отчета регулятора.

При этом активы Центробанка составили 47,2 триллиона рублей по итогам 2022 года по сравнению с 52,4 триллиона рублей в 2021 году.

Ранее Банк России сообщил, что внешний долг России по итогам 2022 года сократился на 21,1%, составив 380,5 миллиарда долларов, что стало минимальным значением с первого квартала 2007 года.

В денежном выражении сокращение составило 101,8 миллиарда долларов, это стало самым заметным падением с 2014 года. Девять лет назад внешний долг страны снизился на 129 миллиардов долларов, отметили в ЦБ РФ.



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