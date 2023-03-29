29 марта, 21:47Экономика
Убыток Банка России в 2022 году вырос в 27 раз
Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов
Убыток ЦБ РФ в прошлом году увеличился более чем в 27 раз, составив 721 миллиард рублей против 26,3 годом ранее, следует из годового отчета регулятора.
При этом активы Центробанка составили 47,2 триллиона рублей по итогам 2022 года по сравнению с 52,4 триллиона рублей в 2021 году.
Ранее Банк России сообщил, что внешний долг России по итогам 2022 года сократился на 21,1%, составив 380,5 миллиарда долларов, что стало минимальным значением с первого квартала 2007 года.
В денежном выражении сокращение составило 101,8 миллиарда долларов, это стало самым заметным падением с 2014 года. Девять лет назад внешний долг страны снизился на 129 миллиардов долларов, отметили в ЦБ РФ.
Новости часа: ЦБ России выступил за сохранение лимита бесплатных переводов
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!