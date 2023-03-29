Внешний долг России в 2022 году достиг минимального значения за 15 лет

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Внешний долг России по итогам 2022 года сократился на 21,1%, составив 380,5 миллиарда долларов, что стало минимальным значением с первого квартала 2007 года. Об этом сообщается на сайте ЦБ РФ.

В денежном выражении сокращение составило 101,8 миллиарда долларов, это стало самым заметным падением с 2014 года. Девять лет назад внешний долг страны снизился на 129 миллиардов долларов, отметили в Банке России.

В регуляторе пояснили, что такое резкое снижение является следствием погашения кредитов и сокращения задолженностей по суверенным ценным бумагам.

Наименьший долг перед нерезидентами приходится на органы государственного управления – 46,1 миллиарда долларов.

Отмечается, что Центробанк и другие кредитные организации смогли сократить долг на 18,5% (93,5 миллиарда долларов), а на остальную часть экономики страны пришлась самая большая часть долга перед кредиторами – 241 миллиард долларов. В 2022 году эта сумма составляла 304,3 миллиарда долларов.

Ранее Центральный банк принял решение о продлении ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов из недружественных государств с брокерских счетов, а также доверительных управляющих. Отмечается, что Россия приостановит операции еще на полгода. Ограничение затрагивает переводы с открытых у брокеров и доверительных управляющих счетов физических и юридических лиц. Регулятор объяснил, что такое решение приняли для поддержания финансовой стабильности в стране.



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