Центробанк ОАЭ решил аннулировать лицензию МТС Банка на работу в стране

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Банк Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) решил аннулировать лицензию МТС Банка на работу по соответствующим операциям в государстве. Об этом сообщается на сайте ЦБ ОАЭ.

Согласно информации, деятельность МТС Банка в Абу-Даби свернут в течение полугода и закроют филиал.

До этого сообщалось, что приложения российских кредитных организаций "Тинькофф", "Уралсиб", "Приморье", "Зенит" и "Левобережный" теперь недоступны для скачивания из AppStore. Также пропали приложения СДМ Банка, Металлинвестбанка и МТС Банка.

Ранее также говорилось, что убыток ЦБ РФ в прошлом году увеличился более чем в 27 раз, составив 721 миллиард рублей против 26,3 годом ранее. Активы Центробанка составили 47,2 триллиона рублей по итогам 2022 года по сравнению с 52,4 триллиона рублей в 2021 году.

Евросоюз 25 февраля представил десятый пакет антироссийских санкций. В него вошли в том числе ограничения в отношении банка "Тинькофф", Росбанка и Альфа-Банка.

Однако в самих кредитных организациях заверили, что санкции никак не повлияют на их работу.

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