Конфискация Западом российских активов может создать опасный прецедент – СМИ

Фото: depositphotos/Keola

Конфискация российских активов в США и Европе может создать опасный прецедент, который чреват проблемами для мировой экономики. Такое мнение выразила обозреватель газеты The New York Times Патрисия Коэн.

Автор статьи сослалась на заявления чиновников из США, среди которых глава Минфина Джаннет Йеллен, и пояснила, что на Западе не готовы пойти на конфискацию российских активов.

"Йеллен и другие утверждают, что арест российских счетов может подорвать веру в доллар, наиболее широко используемую валюту для мировой торговли и операций", – написала Коэн.

Она уточняет, что подобный шаг может привести к тому, что в иностранные государства станут неохотно хранить деньги в американских банках или делать инвестиции, опасаясь их конфискации. Поэтому, заявляет Коэн, западные страны не готовы пойти на конфискацию российских активов, несмотря на настойчивые заявления "горстки восточноевропейских государств и стран Балтии".

Обозреватель также пишет, что эксперты опасаются риска экспроприации активов ЕС и США, находящихся в других юрисдикциях. Она напоминает, что союзники Киева уже испытывают сложности с финансовой поддержкой Украины, и общественное мнение в западных странах может сменить направление.

По ее словам, "возникает неприятное ощущение", что стоимость восстановления Украины после окончания конфликта превысит сумму, которую готовы выделить даже богатые США и Евросоюз.

Ранее сообщалось, что крупные китайские клиенты перестают хранить деньги в швейцарских банках из опасений, что их средства попадут под санкции, как это случилось с активами из России. Член совета директоров одного из швейцарских банков заявил, что у него есть статистические данные о том, что сотни клиентов, которые хотели открыть счета, теперь этого не делают.

Швейцарский финансовый холдинг UBS поглотил банк Credit Suisse

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!