Коммерческий банк Киргизии выдаст гражданам РФ международные карты

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Коммерческий банк Киргизии выразил готовность выдать российским гражданам работающие за рубежом карты Visa без выезда за пределы страны, сообщает "Коммерсант".

Получить именную "золотую карточку" можно в московском офисе, но заплатить за нее придется 17,5 тысячи рублей – 5,5 тысячи рублей за выпуск карты и 12 тысяч – за годовое обслуживание.

Гражданину РФ нужно обратиться в представительство банка в Москве с российским паспортом, а также нотариальной доверенностью на представление интересов в банке, открытие счетов и получение карт на определенного гражданина Киргизии.

Представительство передаст данные в материнский банк, и сперва откроется виртуальная карта Visa Gold. В офисе клиенту загрузят приложение банка, чтобы он уже мог рассчитываться. Реальный именной пластик доставят в течение пяти дней.

Валюты расчета – рубли, сомы, доллары или евро. После активации карты сумму в 17,5 тысячи рублей необходимо перевести на карту по номеру телефона через Сбербанк, "Тинькофф" или "Киви".

Несмотря на удобство услуги, в условиях санкций эксперты видят риски и для потребителей, и для банка.

Партнер "Ионцев, Ляховский и партнеры" Игорь Дубов пояснил, что, поскольку счет открывается за рубежом, должна быть уведомлена налоговая служба РФ. При этом представительство иностранного банка в России подчиняется ее законодательству и открытие счета может быть расценено как осуществление банковской деятельности.

Пострадать могут и банки. Содействие россиянам в получении карт через зарубежные банки может трактоваться властями США и Евросоюза как содействие в обходе санкций. МПС может отключить зарубежные банки, выдающие карты россиянам.

5 марта Visa сообщила, что прекращает все транзакции на территории России. В заявлении финансовой корпорации указывалось, что все транзакции, инициированные с картами Visa, выпущенными в России, больше не будут проходить за пределами страны. Также на территории России не будут работать любые карты Visa, выпущенные за границей.

В этот же день о приостановке оказания услуг на территории России заявила Mastercard. Так, карты, выпущенные российскими банками, больше не поддерживаются американской системой. Также на территории России не работают карты Mastercard, выпущенные за пределами страны.

24 февраля США ввели санкции против Сбербанка, ВТБ, Совкомбанка, банка "Открытие" и Новикомбанка. Подразделение американского Минфина, которое отвечает за правоприменение в области санкций, предписало американским банкам к 26 марта закрыть корреспондентские счета Сбербанка и его "дочек". Начиная с этой даты американские финансовые организации не вправе осуществлять транзакции с участием Сбербанка.

Ситуация осложнилась после того, как 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.